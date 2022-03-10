"Мы до последнего не верили": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что после первой информации о российских бомбардировках собрался и уехал на работу – глава государства Владимир Зеленский уже был на Банковой.

Об этом Ермак рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал где-то около 2 ночи домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий. Поэтому я быстро собрался и был уже около 5 часов утра в Офисе Президента. Я получил информацию о том, что начались бои на границе, и о том, что пошли бомбардировки. Поэтому сразу, практически с первых минут, я был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте.

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Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили. Мы готовились, конечно. И потому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", - заявил Ермак.

"Было очень важно, что до последней минуты все наше общество, наша страна жили нормальной жизнью. Военные готовились, были подготовлены, но мы... Смотрите, мы слышали о войне, мы знали, что у нас она на Донбассе, всех она коснулась, вы знаете, что и моей семьи коснулась. Но такую ​​войну, как сейчас, такого масштаба мы видели только в фильмах. Разные люди по-разному реагируют на такие события. Могу сказать о Президенте, могу о себея, еще о некоторых членах нашей команды: мы, к счастью, имеем такую ​​черту характера – мы собираемся, мы сконцентрированы, паники ни у кого не было, все понимали, что делать, но подготовиться эмоционально к тому, что атакуют твою страну, гибнут люди – это невозможно. Это сегодня и есть. Как привыкнуть? Вот час назад была бомбардировка роддома в Мариуполе… Насколько мне известно, нет данных о погибших, но все же мы нормальные люди и привыкнуть к такому невозможно… К этим зверствам, к этой бесчеловечности… Реакция, как и в любого нормального человека – ненависть и желание, чтобы они все за это заплатили по заслугам", - добавил Ермак.

Напомним, еще в январе в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что США предупредили руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Отметим, 23 февраля издание Newsweek со ссылкой на два источника в американской разведке сообщило, что Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов.

20 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял: "Россия двигается вперед по сценарию вторжения". В этот же день американские СМИ сообщили, что разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы.

19 февраля уже было известно, что до 50% российских войск, сосредоточенных возле территории Украины, находятся на позициях для атаки.

17 февраля об угрозе наступательных действий со стороны России сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

21 февраля главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье указывал на ложную оценку ситуации министром обороны Украины Алексеем Резниковым – Министр обороны Резников ошибочно оценил обстановку вокруг Украины.