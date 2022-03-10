Оккупант - девушке: Там трупов 700, нах#й, бойцов, просто мясо, и это только в одном месте, прикинь! АУДИО 18+

Российский оккупант по телефону рассказывает девушке о впечатлениях от провального блицкрига.

Запис разговора опубликовало Воздушное командование "Захід" Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут п#здец, сука нах#й. Раненых х#ева туча, нах#й", - рассказывает он ей о потерях.

Захватчик рассказывает девушке о том, как занимается мародерством в украинских магазинах и хочет вывезти в Россию отбойный молоток, который "тысяч сто стоит".

"#бать, там трупов 700, нах#й, наших, ну, бойцов, просто мясо, нах#й, все, бл#дь, разорваны влево-вправо, нах#й. Живого места нет, бл#дь. Все танки , все, бл#дь, эти боевые машины пехоты... Это только в одном месте, нах#й, прикинь? – рассказывает он.

"Новости, конечно, говорят о другом. Начался такой патриотизм, п#здец", - говорит девушка.

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