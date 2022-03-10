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Большинство украинцев верят в победу уже в ближайшие недели, - соцопрос

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Большинство украинцев верят в победу уже в ближайшие недели, - соцопрос
В общей сложности более 90% украинцев испытывают надежду. Думая о ситуации в стране 91% украинцев испытывают надежду и только 6% – безысходность. При этом максимальный уровень надежды наблюдается во всех регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на социологический опрос группы "Рейтинг".

Большинство граждан, а именно 57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим за неделю, 39% - за несколько недель. Еще 18% считают, что война будет длиться несколько месяцев, и только 9% полагают, что война закончится через полгода – год или больше.

А вот тех, кто вообще не верит в победу, практически нет, хотя, 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

Также 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, и практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью.

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Опрос проведен 8-9 марта социологической рупой "Рейтинг" во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди 1200 респондентов методом САТИ. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. 

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Віримо в Бога!!!Віримо в Україну!!!Перемого вже близько!!!!
  • Oleh57
    І я вірю в нашу Перемогу! Але на душі чомусь так тривожно!!!
  • Roman Rjevskiy
    Август Ландмессер был простым рабочим судостроительной верфи в Гамбурге. Известен всему миру он стал уже после войны, когда выяснилось, что на торжественном фото во время нацистского мероприятия он единственный в толпе не зиговал. Несмотря на то, что Ландмессер когда-то вступил в фашистскую партию НСДАП, к 1936 году он уже полностью разочаровался в политике Гитлера. Дальнейшая судьба Ландмессера сложилась трагично: арест, каторжные работы, затем принудительная отправка на фронт в составе нацистского штрафного батальона, и где-то в боях в Хорватии он погиб. Но для всего цивилизованного мира Август Ландмессер остался символом того, как один человек способен сохранить здравый взгляд на вещи даже когда вся твоя страна, твой законно избранный президент, весь твой народ, все твои друзья и коллеги поголовно сошли с ума и творят великое историческое преступление, за которое потом веками придется каяться.
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