Большинство украинцев верят в победу уже в ближайшие недели, - соцопрос

В общей сложности более 90% украинцев испытывают надежду. Думая о ситуации в стране 91% украинцев испытывают надежду и только 6% – безысходность. При этом максимальный уровень надежды наблюдается во всех регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на социологический опрос группы "Рейтинг".

Большинство граждан, а именно 57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим за неделю, 39% - за несколько недель. Еще 18% считают, что война будет длиться несколько месяцев, и только 9% полагают, что война закончится через полгода – год или больше.

А вот тех, кто вообще не верит в победу, практически нет, хотя, 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

Также 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, и практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью.

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Опрос проведен 8-9 марта социологической рупой "Рейтинг" во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди 1200 респондентов методом САТИ. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.