"779 км в свободный Киев": в Вильнюсе появился новый дорожный знак в поддержку Украины

В Вильнюсе установили новый дорожный знак, на котором отмечено расстояние до "свободного Киева" и "оккупированного Минска".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"779 км в свободный Киев. Минск (временно оккупированный Кремлем) расположен в 187 км. Соседи-белорусы, проснитесь", – говорится в посте.

Таким образом, мэр обратился к Беларуси с просьбой "проснуться" и посмотреть на реальность.

Как сообщалось, российское посольство в Вильнюсе (столица Литвы) сменит адрес на "Героев Украины"

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