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Главы МИД в Анталии обсуждают Встречу Зеленского и Путина, - Песков

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Главы МИД в Анталии обсуждают Встречу Зеленского и Путина, - Песков
В Кремле заявляют, что вопрос вероятной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина сейчас обсуждают главы МИД Украины и России в Анталии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждается главой МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Носится клован со своими прямыми переговорами,как дурень с торбою. Кто-то с гитлером вёл переговоры во время войны? Абсурд.
  • kuba
    а шо , с убийцами рожениц и младенцев есть о чём разговаривать ???
  • Valter Valter
    Ето звучит страшнее чем война. Что ЗЕ захочет предложить *****? То что предложил в прошлый раз и ему украинцы помешали выполнить?
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