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Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ

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Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ
Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов в результате войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие президенту России Владимиру Путину олигархи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают в себя заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что вступающий в силу на следующей неделе закон об экономических преступлениях позволит правительству Великобритании двигаться дальше и скорее в отношении санкций.

В общем, под британские санкции попали:

  • Роман Абрамович – владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"
  • Олег Дерипаска - владеет частями в En+ Group
  • Игорь Сечин – генеральный директор "Роснефти"
  • Андрей Костин – председатель правления банка ВТБ
  • Алексей Миллер – генеральный директор энергетической компании "Газпром"
  • Николай Токарев – президент российской государственной компании "Транснефть"
  • Дмитрий Лебедев – председатель совета директоров "Банка России"

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Топ комментарии

  • Олег Васильченко 827828f7
    Нужны санкции пртив всех 140 млн. Все они виноваты в их власти.
  • Sophia-Maria Duglass
    Санкции нужны против всех депутатов Единой России и их семей
    Семьи с запада выгнать - недвижимость отобрать
    Многие депутаты скупили себе гостиницы в Германии и карловых Варахб
  • Sophia-Maria Duglass
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