Оккупанты вторглись на объекты ГТС, есть угроза транспортировке газа

"Оператор ГТС Украины" сообщит о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" (Луганская обл.) и "Купянск" (Харьковская обл.), а также вмешаться в работу объектов ГТС.

Об этом украинский оператор заявил утром в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе", - говорится в сообщении.

В этой связи ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

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О чрезвычайной ситуации и угрозе ОГТСУ сообщил правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром", который является заказчиком услуги транспортировки газа по территории Украины в Европу.