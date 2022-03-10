Украина готова к переговорам с Россией, но не уступит своей независимости и целостности - Ермак

Украина готова к переговорам об окончании войны с Россией, но не уступит своей независимости и целостности.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак рассказал, что у власти есть все данные о возможных сценариях поведения российской армии в Украине, и Украина готовится к продолжению борьбы. Однако президент понимает и важность мирных переговоров.

"Президент говорит, что мы готовы к переговорам. Даже сегодня у меня спрашивали иностранные журналисты, на какие компромиссы мы готовы и т.д. Я им ответил, что мы готовы говорить, встречаться. Но точно для нас не существует компромиссов, которые связаны с нашей независимостью, с нашей территориальной целостностью, с нашим суверенитетом, с нашей свободой", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента рассказал, что у Украины до сих пор нет понимания такой части российских требований, как "денацификация". По словам Ермака, украинская армия показала свою силу, и сейчас должна подключиться украинская дипломатия.

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"Для меня это загадка (что значит "денацификация" -ред). Пока что происходящее с нашей страной я это и воспринимаю как денацификацию – но в смысле борьбы с целой нашей нацией. Я не понимаю другого смысла. Если они (Россия – ред.) во время переговоров докажут, что они имеют в виду, я смогу вам сказать..."