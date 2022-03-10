Кулеба после переговоров с Лавровым: РФ связывает прекращение огня с исполнением требований Путина. Украина не сдастся!

В Анталии завершились переговоры Кулебы и Лаврова.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня на брифинге после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я услышал, что прекращение огня связано Российской федерацией с выполнением требований, выдвигаемых Путиным в адрес Украины. В этой связи, я хочу подтвердили еще раз, что Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - отметил глава МИД Украины.

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