Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве.
Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.
"Сейчас что-то прогнозировать – дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация совершенно беспрецедентна. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.
Как сообщалось, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта достигла 2,22%.
Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.
Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка, из-за чего у Путина рекомендовали фактически конфисковать активы этого бизнеса на территории страны.