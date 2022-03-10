Новости • Агрессия России против Украины, Война

Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении

30 79269
Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении
Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспрецедентным" санкционное давление на страну в связи с вторжением на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве.

Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.

"Сейчас что-то прогнозировать – дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация совершенно беспрецедентна. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.

Как сообщалось, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта достигла 2,22%.

Также читайте: Китай отказал России в поставке авиазапчастей, - "Росавиация"

Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.

Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка, из-за чего у Путина рекомендовали фактически конфисковать активы этого бизнеса на территории страны.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • phantom4
    Ягель кацапи - вам за смаколик буде.
  • Ostap Bender c683cd52
    Скоро не будет «вашей» страны.
  • Мистер Икс 00711c20
    Ну так ,нравится - не нравится ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости