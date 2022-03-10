Бои идут на Киевщине, оккупант собирает войска и технику, - ОВА
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области", - говорится в сообщении Киева.
В ОВА подчеркнули, что во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
По состоянию на утро 10 марта в Белоцерковском районе обстрелы не зафиксированы, населенные пункты обеспечены поставкой электроэнергии, газа и воды.
В Бориспольском районе ситуация стабильна, объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.
"Бучанский район. Ночью бои в Ирпене, Макарове и Бородянке. Артиллерийские обстрелы. Ведется огонь по жилым домам и гражданскому населению", - говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что, несмотря на договоренности об эвакуации населения, 9 марта враг не впустил колонны автобусов в Гостомель, Бородянку и Бучу.
"Удалось провести эвакуацию 15 тысяч человек из Ворзеля и Ирпеня. Колонна частных автомобилей из направления Буча – Ирпень через гуманитарный коридор шла почти до 2 часов ночи", - информируют в обладминистрации.
В Вышгородском районе, как говорится в сообщении, ночь прошла преимущественно спокойно, север района остается оккупированным врагом.
В Обуховском и Фастовском районах ситуация стабильная.
"Сегодня планируется проведение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Гуманитарная помощь поступает во все семь районов Киевщины", - отмечают в ОВА.