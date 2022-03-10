Бои идут на Киевщине, оккупант собирает войска и технику, - ОВА

Наиболее опасными направлениями в Киевской области остаются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров, север Вышгородского района. В отдельных населенных пунктах идут бои.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области", - говорится в сообщении Киева.

В ОВА подчеркнули, что во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

По состоянию на утро 10 марта в Белоцерковском районе обстрелы не зафиксированы, населенные пункты обеспечены поставкой электроэнергии, газа и воды.

Также читайте: Кулеба после переговоров с Лавровым: РФ связывает прекращение огня с исполнением требований Путина. Украина не сдастся!

В Бориспольском районе ситуация стабильна, объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.

"Бучанский район. Ночью бои в Ирпене, Макарове и Бородянке. Артиллерийские обстрелы. Ведется огонь по жилым домам и гражданскому населению", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что, несмотря на договоренности об эвакуации населения, 9 марта враг не впустил колонны автобусов в Гостомель, Бородянку и Бучу.

"Удалось провести эвакуацию 15 тысяч человек из Ворзеля и Ирпеня. Колонна частных автомобилей из направления Буча – Ирпень через гуманитарный коридор шла почти до 2 часов ночи", - информируют в обладминистрации.

В Вышгородском районе, как говорится в сообщении, ночь прошла преимущественно спокойно, север района остается оккупированным врагом.

Также смотрите: Защитники Украины уничтожили колонну российской техники, пытавшуюся проникнуть вглубь обороны ООС. ВИДЕО

В Обуховском и Фастовском районах ситуация стабильная.

"Сегодня планируется проведение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Гуманитарная помощь поступает во все семь районов Киевщины", - отмечают в ОВА.