Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них – посмертно
Соответствующий указ №122/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Президент присвоил звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему лейтенанту Юрию Блохе, младшему сержанту Евгению Волкову, старшему сержанту Андрею Ивашко, подполковнику Александру Капичуну, капитану Александру Корпану и подполковнику Андрею Летуну.
Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Евгению Бове, капитану Василию Боечко, ссержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходе, подполковнику Александру Яковенко.