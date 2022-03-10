Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым из них посмертно.

Соответствующий указ №122/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Президент присвоил звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему лейтенанту Юрию Блохе, младшему сержанту Евгению Волкову, старшему сержанту Андрею Ивашко, подполковнику Александру Капичуну, капитану Александру Корпану и подполковнику Андрею Летуну.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Евгению Бове, капитану Василию Боечко, ссержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходе, подполковнику Александру Яковенко.

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