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ВСУ уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Черниговской области

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ВСУ уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Черниговской области
В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в Оперативном командовании "Север", передает Цензор.НЕТ.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" – говорится в сообщении.

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  • Александр Карин
    Слава ЗСУ! Смерть козломордим!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Garry Grant
    Искандеры санкций не боятся. Искандеры боятся ВСУ.)
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