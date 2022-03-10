ВСУ уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Черниговской области

В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в Оперативном командовании "Север", передает Цензор.НЕТ.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" – говорится в сообщении.

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