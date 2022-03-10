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Из столицы выехал каждый второй киевлянин

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Из столицы выехал каждый второй киевлянин
Каждый второй киевлянин покинул столицу, и сейчас в Киеве находятся чуть менее двух миллионов человек.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевая цель россиян - это захватить Киев... окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом требовать и дальше наступать, свергнуть власть и т.д. Хочу сказать, что их планы не претворяются в жизнь, благодаря нашим ребятам, которые сейчас в Буче, Ворзеле , Ирпени, Гостомеле, где продолжаются ожесточенные бои и наши ребята срывают все планы оцепить Киев. И в этом направлении мы всеми силами помогаем", - сказал Кличко.

По его словам, сейчас каждый второй киевлянин покинул столицу, а чуть менее 2 млн жителей сейчас находятся в Киеве.

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"Сейчас Киев превратился в крепость, каждая улица и каждое здание", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Raised Right
    По логике этого идиота там, видимо находились беременные бойцы Азова....
    Видать действуют по принципу 7 бед 1 ответ. Редкостные мерзавцы.
  • Vitia Ma
    Зараз на заході України мінімум 200 тис. київських амбалів які втекли з києва на дорогих іномарках замість того щоб захищати своє місто!!! Вони відправили жінок в Польшу, а з Києва притягнули всіх проституток. Знайомі кажуть бухають, жарять шашлички і дуже нагло себе поводять!
  • Urs
    половина з цього мільйона виїхала на "малу батьківщину", і сидять по селам.
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