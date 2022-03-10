Лукашенко распорядился немедленно подать электроэнергию на ЧАЭС: Есть законсервированная с советских времен линия
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
Этот шаг был сделан после того, как Киев предупредил об опасности утечки радиации на Чернобыльской АЭС в связи с отключением электроэнергии на объекте, расположенном недалеко от границы Украины с Беларусью.
"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, пожалуй, на подстанцию Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме безопасность Чернобыльской станции", – сказал Лукашенко.
Он также приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, как утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".
"Мы не знаем, почему они идут в сторону Чернобыльской станции", - заявил он.