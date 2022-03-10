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Зеленский - пропагандистам РФ: Будете отвечать, как и те, кто сбрасывает бомбы. Мы найдем всю вашу собственность. Ее конфискуют, где бы она ни была

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Зеленский - пропагандистам РФ: Будете отвечать, как и те, кто сбрасывает бомбы. Мы найдем всю вашу собственность. Ее конфискуют, где бы она ни была
Ответственность за бомбардировку мирных жителей Украины лежит также на российских пропагандистах, являющихся соучастниками военных преступлений РФ

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя вчерашний обстрел роддома в Мариуполе войсками РФ, Зеленский отметил, что российские телеканалы вспомнили эту тему.

"Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам солгали, якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме не было женщин и детей. Россиянам солгали, якобы там засели националисты на каких-то позициях. Они лгут уверенно, как и всегда. Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов", - заметил глава государства.

Обращаясь к российским пропагандистам, Зеленский отметил: "Вы будете отвечать так же, как все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем, чтобы ее конфисковали повсюду, где бы она ни была! Вы же любите комфорт и богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас этого больше не будет - и это только начало".

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Не согласен ,не собственность их надо искать а их самих находить и УНИЧТОЖАТЬ !
  • Veter Isinski
    В Нюрнберге пропагандона повесили!
  • olele
    Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова

    Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

    В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. https://t.me/operativnoZSU/12543
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