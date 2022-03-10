Макрон и Шольц позвонили Путину с требованием прекратить огонь
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг утром позвонили по телефону президенту России Владимиру Путину.
Об этом рассказали источники в правительстве Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
В разговоре Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине.
Они настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.
Источники отметили, что главы трех государств хотят оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время разговора лидеры "продолжили обсуждать тему Украины", не предоставив дополнительных подробностей.