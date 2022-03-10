С начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 - ранены, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей.

"По состоянию на 11:00 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", - написала она в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены семь частных одноэтажных жилых домов, погибли пять человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей, 2021 года рождения).

В то же время, 16-летний юноша погиб во время обстрела на рынке в поселке Жуковского на Харьковщине.

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Кроме того, ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанском Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и два ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.

Среди прочего, в Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм - закройте небо над Украиной", - заявила Денисова.