Новости • Санкции против России

Российская фабрика "Большевичка" из-за санкций расконсервирует советское оборудование для производства джинсов

24 15895
Российская фабрика "Большевичка" из-за санкций расконсервирует советское оборудование для производства джинсов
Одно из старейших швейных предприятий России, фабрика "Большевичка", объявило о расконсервации советского оборудования для производства джинсовой ткани. Первая продукция должна поступить в продажу уже в апреле этого года.

Об этом сообщил технолог фабрики Павел Голубь, передает Цензор.НЕТ.

"С начала 90-х годов на наш рынок хлынул поток джинсов из-за рубежа, цены на которые были существенно ниже рыночных — западные производители банально демпинговали с целью уничтожить российского производителя. Но мы не утилизировали своё оборудование, а законсервировали его до лучших времён. Сейчас мы уже заканчиваем монтаж и уже через 2-3 недели начнем поставки отечественных джинсов", — заявил Голубь.

Джинсовая продукция "Большевички" уже прошла обязательную сертификацию. Специалисты Роскачества отметили, что отечественные джинсы по всем параметрам превосходят западные аналоги. 

Также читайте: Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • экзорцист
    Все одне фуфайка вийде.
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Fizko Kyiv
    розконсервовуйте вже й лаптяне виробництво, і онучне, воно також значно перевищує закордонні аналоги)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости