Санкции против РФ не имеют срока действия, - министр торговли США

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", – сказала Раймондо.

Она добавила, что администрация Байдена готова соблюдать меры, призванные причинить экономический ущерб России "столько, сколько нужно".

Раймондо подчеркнула, что срока действия у этих санкций нет. "Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники тоже", – подчеркнула она.

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Раймондо также предупредила, что любая страна, не соблюдающая ограничение США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену. В частности, это касается Китая. Она сказала, что ее администрация готова, например, отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства полупроводников.

"Поэтому мы ожидаем, что Китай не нарушит правила, а если они это сделают, то будут последствия", - сказала министр.