Зеленский подписал закон о конфискации в Украине российской собственности
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это требуется военной необходимостью) РФ как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов.
Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 3 марта Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно поддержал находящийся на территории Украины законопроект о национализации имущества и активов РФ.