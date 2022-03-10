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В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

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В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной
Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И

Ван И также призвал все стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    Сміливіше, Китай. Це війна і за вашу Сибір.
  • Мобильный крематорий
    Китай увидел слабость кацапов. Помните, как Си фоткался рядом с картой Китая, где сибирьнаш? Китай понимает, что хрюсии конец и пытается застолбить место в дележке территорий.
  • Світлана Житкова
    "Льод тронулся..." (с)
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