В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной
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Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
Ван И также призвал все стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.