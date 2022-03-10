Можем открыть "зеленый коридор" для оккупантов, которые не хотят нападать, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
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Власти Николаевщины готовы организовать "зеленый коридор" для оккупантов, которые стоят на границе Херсонской и Николаевской областей и не желают воевать.
Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что сейчас войска оккупантов стоят на границе Херсонской и Николаевской областей.
"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули... Но и обратно вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с деревнями стоят, и ни туда, и ни сюда". .. Я буду обращаться сейчас наверх и согласовывать "зеленый коридор" для россиян, для тех, кто не стрелял... Завтра выставлю телефон "горячей линии" для российских солдат, которые не стреляли в мирное население. Это не распространяется на артиллеристов и ракетников. Вариантов у вас нет", - сказал Ким.