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Две ракеты российских оккупантов попали в аэропорт в Лозоватке, - Александр Вилкул

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Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на Facebook Александра Вилкула.

"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - пишет руководитель военной администрации Александр Вилкул.

Также он призвал не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и вовремя спускаться к укрытиям.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    А чьи ракеты прилетели Вилкул, неужели "братишек"? И город готов к обороне или "домовлятыся" будете ?
  • LLL K fb767d26
    Вилкул ще не сдох? фу ***
  • Garry Grant
    Я не понял. Кто это? Коллаборант вилкул? Руководит чего-то там...Я думал,он сдох давно .Сдурели что ли?
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