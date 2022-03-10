Две ракеты российских оккупантов попали в аэропорт в Лозоватке, - Александр Вилкул
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Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на Facebook Александра Вилкула.
"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - пишет руководитель военной администрации Александр Вилкул.
Также он призвал не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и вовремя спускаться к укрытиям.