Две ракеты российских оккупантов попали в аэропорт в Лозоватке, - Александр Вилкул

Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на Facebook Александра Вилкула.

"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - пишет руководитель военной администрации Александр Вилкул.

Также он призвал не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и вовремя спускаться к укрытиям.

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