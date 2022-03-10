Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном: Мы обязаны остановить войну
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами Франции и Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С Президентом Франции Эмманюэлем Mакроном сосредоточились на ходе мирных переговоров", – прокомментировал Зеленский.