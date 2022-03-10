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Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном: Мы обязаны остановить войну

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Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном: Мы обязаны остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами Франции и Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С Президентом Франции Эмманюэлем Mакроном сосредоточились на ходе мирных переговоров", – прокомментировал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Війну може зупинити лише поразка кацапії. На 13 день війни це мав би зрозуміти навіть Зєлєнскій.
  • Yakov Nemo
    Остановить войну , можно , только когда русня покинет Украину , а по другому это будет тянутся бесконечно
  • Козак Мамай 328e507b
    зєля, ти кінчай перемовлятися з терористами, послухай чувака з передової на відео він нічого складного не каже зі злочинцями не перемовляються, бо це приведе до ще більших жертв. Порахуй скільки народу закинуло під час цих сраних перемовин. І який реальний результат крім смерті цивільних вони принесли. https://youtu.be/8qCzRbw-QHQ
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