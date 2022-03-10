Войска РФ обстреливают машины, которые доставляют кислород в СOVID-больницы, - Ляшко

Российские оккупанты обстреливают машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке, одна машина была повреждена, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В больницах на территориях, которые мы можем контролировать, сейчас 5700 пациентов с COVID-19. Значительное количество этих людей нуждаются в кислородной терапии, и это один из наших вызовов - доставлять жидкий кислород туда, где находятся пациенты. К сожалению, оккупанты и здесь себя проявили, стреляют по машинам с кислородом, одну такую машину повредили", - сказал он в эфире телемарафона на канале ICTV в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко уточнил, что по данным медучреждений, из которых Минздрав получает информацию, в среду, 9 марта, было зарегистрировано 6700 новых случаев заболевания COVID-19.

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