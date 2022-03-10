Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы
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Российский корабль в акватории Черного моря сделал пять выстрелов в небо.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация пока уточняется", - сообщил Братчук.
Также он предостерег оккупанта от запугивания города.
"Скотиняки пуляют по воробьям, потому что они мерзавцы", - добавил Братчук.
Одесситы пишут в социальных сетях, видели, как из вражеского корабля было выпущено пять ракет.
Ранее сегодня Братчук заявил о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.