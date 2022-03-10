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Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы

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Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы
Российский корабль в акватории Черного моря сделал пять выстрелов в небо.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация пока уточняется", - сообщил Братчук.

Также он предостерег оккупанта от запугивания города.

"Скотиняки пуляют по воробьям, потому что они мерзавцы", - добавил Братчук.

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Одесситы пишут в социальных сетях, видели, как из вражеского корабля было выпущено пять ракет.

Ранее сегодня Братчук заявил о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.

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Топ комментарии

  • ingvarr papusha
    Почему его не потопить Нептуном?
  • Nick Nemo
    "Нептуны" закатаны в асфальт новых дорог имени президента Зе.
  • Xenia
    І жодна взад на корабель не впала ?
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