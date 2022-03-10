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Шредер сегодня встретится с Путиным: будет просить остановить войну, - Politico

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Шредер сегодня встретится с Путиным: будет просить остановить войну, - Politico
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг в Москве встретится с Владимиром Путиным.

Об этом изданию Politico сообщили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду..

Издание не приводит других деталей встречи, отмечает, что она состоится в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

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До сих пор, несмотря на многочисленные призывы в Германии и правящей Социал-демократической партии, к которой принадлежит политик, Шредер не дистанцировался от действий РФ в Украине.

СДПГ требует, чтобы он ушел в отставку с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.

Сообщалось, что из офиса Шредера в Германии начал увольняться персонал. Кроме того, его лишили почетного членства в футбольном клубе "Боруссия".

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Топ комментарии

  • Igor Medved
    Шредер іди ***** разом з ******. Ти такий же злочинець як і уся кремлівська банда.
  • P O 51867063
    Шредер, иди доганяй военный корабль... бундесшлюха продажная
  • Мобильный крематорий
    Что-то слишком много голубей мира повылазило в последнее время. Интересная закономерность: количество голубей мира прямопропорционально количеству успехов ВСУ.
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