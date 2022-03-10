СБУ собирает доказательства о военных преступлениях России для Гаагского трибунала: список номеров и мессенджеров

СБУ собирает факты о военных преступлениях РФ для Гааги: действуют чат-бот, "горячие" линии, месседжеры и почта

Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь к чат-боту в Telegram добавились "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры.

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Таким образом, сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:

▪️на официальный чат-бот @russian_war_tribunal_bot

▪️на электронную почту [email protected]

▪️ по телефонам круглосуточной горячей линии:

Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водофон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени происшествия.

ВНИМАНИЕ! Материалы из открытых и общедоступных ресурсов (СМИ, соцсетей, мессенджеров и т.д.) не отправлять!

Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге.

Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности!