СБУ собирает доказательства о военных преступлениях России для Гаагского трибунала: список номеров и мессенджеров
Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Теперь к чат-боту в Telegram добавились "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры.
Таким образом, сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:
▪️на официальный чат-бот @russian_war_tribunal_bot
▪️на электронную почту [email protected]
▪️ по телефонам круглосуточной горячей линии:
Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Водофон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени происшествия.
ВНИМАНИЕ! Материалы из открытых и общедоступных ресурсов (СМИ, соцсетей, мессенджеров и т.д.) не отправлять!
Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге.
Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности!