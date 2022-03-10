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Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов. ФОТО

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Россияне не выпускают граждан из Мариуполя, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали все запасы продовольствия и других ресурсов в городе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"9 дней блокады Мариуполя. Россияне не выпускают гражданских из города, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали   все запасы продовольствия и других ресурсов в городе. При этом российская артиллерия и авиация ведут ураганные обстрелы и бомбардируют жилые кварталы. Сегодня эти фото убитых прямо на улице жителей Мариуполя выложил священник Православной церкви Украины Сергей Горобцов. Десятки людей хоронят за день в траншеях, но находят не всех, потому что из-за плотных обстрелов не все уничтоженные дома есть возможность осмотреть и разобрать. Мариуполь - это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют защитников страданиями мирного населения. Смерть на улицах и в домах здесь стала обыденностью", - рассказал он.

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Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов 01

Топ комментарии

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Они хотят вьіставить историю так, будто "зльіе биндерьі скорее убьют женщин и детей, чам отдадут город." Внутри страньі прокатит на ура, причем троекратное. А то, что весь мир понимает, что они устроили блокаду - ну, а что, остального мира для них все равно больше нет.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • сатаниэль лорд
    типа блокады ленинграда -таж самая методичка
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