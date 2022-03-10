Украина с пониманием примет капитуляцию России, - Резников
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Резников советует русским солдатам сдаваться в плен, пока не поздно.
Об этом сообщил сегодня на своей странице в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Доброго вечора, ми з України. Руководство страны во главе с Президентом, члены правительства все работают, все на своих местах. Как бы это ни было горько для России!", - написал Резников.
Он также настоятельно советует каждому русскому солдату последовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно.
"Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России. Держим строй!", - добавил министр обороны.