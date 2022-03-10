Оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ, - СБУ

Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.

Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", - говорится в сообщении.

Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину, подчеркивают в СБУ.

Также читайте: Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии

"Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - отмечают в спецслужбе.