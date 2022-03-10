Украинские банки работают стабильно, - глава НБУ Шевченко

Система электронных платежей обслуживается бесперебойно. Кроме зон активных боевых действий отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы НБУ Кирилла Шевченко BBC.

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"Могу с гордостью сказать, что украинская банковская система остается стабильной и ликвидной даже в условиях военного положения. Национальный банк Украины делает все от него зависящее, чтобы поддержать Украину, ее защитников и население, которое пострадало от российской агрессии", - подчеркнул глава НБУ.

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