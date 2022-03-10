Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1. ФОТО
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Украинские бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.
"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", – отмечается в сообщении.
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