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Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1. ФОТО

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Украинские бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", – отмечается в сообщении.

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Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1 01

Топ комментарии

  • Совестно за Брата
    по счету пятый
  • Шимус
    когда как но электронику снимаем так что рузге все ваши коды пво и прочее секретное уже не секретное
  • Перехватчик
    Kavkaz Center@newkc14·2 ч‼

    У села Севериновка Киевской области, примерно в 30 км южнее Белой Церкви две российские военные колонны устроили перестрелку. По предварительным данным обе группировки приняли друг друга за противника.
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