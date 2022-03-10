Израиль продолжит усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров", - премьер Беннет

В правительстве Израиля заявили, что будут прилагать усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я говорил сегодня с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации между Россией и Украиной, а также об усилиях по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы договорились поддерживать связь. Израиль продолжит действовать, чтобы предотвратить кровопролитие и перевести стороны с поля боя за стол переговоров", - сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

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