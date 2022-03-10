ЕС не может начать процедуру вступления со страной, которая в состоянии войны, - Макрон
Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров в четверг ЕС в Версале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эмманюэль Макрон.
Однако он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.
По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите намерены пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.
Между тем президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что Украина ждет конкретный сигнал от лидеров ЕС. Он добавил, что Украина готова работать с теми государствами ЕС, которые сейчас скептически по поводу интеграции Украины.