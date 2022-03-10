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Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

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Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня "обеспокоило" вторжение России в Украину: отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно произойти".

Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Руководство Китая также обеспокоено "репутационным ущербом, который несет Китай из-за ассоциации с безобразной российской агрессией в Украине" и "экономическими последствиями в то время, когда темпы роста в Китае самые низкие за 30 лет".

"Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как президент Путин сближал американцев и европейцев, укреплял Трансатлантический альянс способами, которые было трудно представить до того, как началось вторжение", - сказал Бернс.

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Топ комментарии

  • Муад Дибб
    Китаеза уже замазан украинской кровью. И у меня есть огромные сомнения, что он тоже стремится к тому концу, к которому ведет весь Мир ботоксная падаль в бункере. Поэтому пока не поздно - Китай! начинай уже сворачивать в трубочку своего припадочного ублюдка в кремле.
  • Robert Bodnar
    Сі Цзіньпін:
    -- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
  • Мобильный крематорий
    Присрал Си, что его союзник оказался не так могуч, как пел в уши. Приходится переобуваться. Да и шанс появился отжать свое быстрее, чем предполагалось.
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