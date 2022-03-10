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На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК "Північ"

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Подразделения оперативного командования "Північ" в бою с российскими оккупантами захватили военную технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Північ".

На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК Північ 01

"Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Urs
  • MAKAROV ddf66d11
    Спасибо (нет конечно) кацапам за технику. Теперь давайте нам су30см свои, а то миги от нато хрен дождешься
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