На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК "Північ"

Подразделения оперативного командования "Північ" в бою с российскими оккупантами захватили военную технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Північ".

"Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину", - говорится в сообщении.

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