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Требования Путина к Украине неприемлемы, - Макрон

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Требования Путина к Украине неприемлемы, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые он предъявляет для прекращения войны в Украине.

Об этом он заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его объявления начала войны, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", - сказал Макрон.

По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, готов ли Путин в принципе сейчас вести откровенные переговоры и что-то предложить.

"Но сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы" , – добавил французский лидер.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн
    Капітуляція рашки і всі умови
  • stels400
    Макрон Путин к тебе относиться как к сявке подплинтусной и ржёт с тебя и врёт на каждом шаге.А ты дурак ему звонишь и диалог ведёшь.Ты для него развлекуха.Не позорься как президент страны.
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Ходити з протянутою рукою до путіна - це не гідно французському президенту. Він це розуміє? Де його аргументи путіну?
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