Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель

Президент РФ Владимир Путин потерпел фиаско во всех своих планах и расчетах, сделанных перед началом российской агрессии против Украины, и сейчас именно он должен немедленно остановить эту нелепую и безосновательную войну.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не стоит пытаться вбить клин между нами. Мы объединены как никогда раньше. Я никогда не видел, чтобы страны-члены были настолько едины вместе с нашими трансатлантическими партнерами. Путин был уверен, что он завоюет Украину, но он провалился. Он верил, что сможет разделить нас, но он провалился, он думал, что сможет ослабить трансатлантические связи, но он провалился. Сейчас он должен остановить войну", - сказал Боррель.

По словам Борреля, Россия начала агрессивную войну против Украины, не имея для этого никаких причин. Сейчас все могут видеть происходящее прямо с экранов телевизоров. Русские массированно и неизбирательно бомбят украинские города, что повлекло за собой сотни жертв среди гражданских и появление двух миллионов беженцев.

"Россия ведет войну так же, как она это делала в Сирии, как они это делали в Чечне, проводя бомбардировки и разрушая страну", - добавил он.

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