Кучма: Россия, будьте вы прокляты

Второй президент Украины Леонид Кучма выступил с заявлением из-за полномасштабной войны России против Украины.

Соответствующее заявление в Facebook опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Родные мои! Мы всех возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя - Украинцы. И я горд быть с вами одного имени. За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни, хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.

Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов. Что уже всю вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан", - подчеркнул второй президент Украины.

По словам Кучмы, никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну.

"За наше будущее. За нашу свободу. Я остаюсь дома, в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых дрязг .Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента. Украина - не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И этого не остановить. А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты. Слава Украине! Слава Украинцам!" – подытожил он.

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