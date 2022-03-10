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Коммунальщики убрали снаряды после российских обстрелов в Николаеве. ФОТО

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В Николаеве сотрудники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ликвидируют последствия обстрелов со стороны российских оккупантов. Показали последствия освобождения и денацификации на территории детского сада и жилого сектора в Соляне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

"Работники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" продолжают оказывать посильную помощь для остановки нашествия российских фашистов в Николаеве и ликвидации последствий их обстрелов. Совместно с работниками ГСЧС в Николаевской области осуществляется уборка снарядов после обстрелов", - пишет пресс-служба.

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Коммунальщики убрали снаряды после российских обстрелов в Николаеве 01

Топ комментарии

  • Rino Onix
    Покажіть російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей...

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    Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!

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  • Red_Sky_On
    ... на території дитячого садочка....))) ******* денацифікували.....
  • Олександр Дніпро
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