Коммунальщики убрали снаряды после российских обстрелов в Николаеве. ФОТО

В Николаеве сотрудники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ликвидируют последствия обстрелов со стороны российских оккупантов. Показали последствия освобождения и денацификации на территории детского сада и жилого сектора в Соляне.