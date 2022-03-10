Ущерб Украины от разрушений из-за вторжения РФ достиг $100 млрд, - советник президента Устенко

Ущерб Украины от разрушений из-за полномасштабной войны со стороны России составляет по меньшей мере $100 млрд, война привела к полной остановке половины украинских предприятий, сообщил советник президента Украины Олег Устенко.

"В настоящее время около 50% нашего бизнеса не работает. Другие предприятия работают на грани своих возможностей", - сказал Устенко в ходе онлайн-дискуссии, организованной Peterson Institute for International Economics, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По предварительным подсчетам стоимость разрушений, в том числе инфраструктуры, больниц, жилых домов, достигла $100 млрд, но это приблизительная оценка, уточнил он.

По словам Устенко, замороженные в разных странах российские активы, включая резервы российского центробанка, должны быть направлены на финансирование восстановления этих разрушений в Украине.

Советник президента также отметил, что просчитывается возможность использовать для этого арестованные активы российских олигархов.

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