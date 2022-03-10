Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Нежин - 2 погибших, 8 раненых, - мэр
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В Нежине Черниговской области в четверг в результате обстрела оккупантами из "Ураганов" 2 человека погибли, 8 ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал мэр Нежина Александр Кодола.
Он отметил: "Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших".
Также в результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы. До конца дня тепло должно быть возвращено в дома, отметил мэр.
4 дома остаются без света. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.