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Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский

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Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым для Запада ввести санкции против российских энергоресурсов, закрыть порты для российских кораблей и полностью отключить российские банки от системы SWIFT.

Об этом глава государства заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о санкциях, то прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, если не сделать это сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Молдову, Грузию и другие страны-соседи России.

"Также очень важно, чтобы западные страны наконец определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Що с того що всі російські банки відключать,коли там працює Райфайзен
    та через нього всі гроші проводять
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Зеля, конечно, фрукт ещё тот со своими ошибками, но он, надеюсь, не такой лицемер, как большинство западных политиков. Именно он и украинский народ с армией сейчас защищают эти, так называемые, западные ценности.
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    ТРЕБА ВІДМОВИТИСЯ І НАМ ВІД рАЙФАЗЕНБАНКУ
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