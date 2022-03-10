Российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных из всех структур обороны, - Резников

Российские оккупанты не способны воевать с украинской армией, гвардией, терробороной, поэтому атакуют наиболее незащищенных.

Об этом в видеообращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", - подчеркнул он.

По словам Резникова, войска РФ не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.

"Мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институциям. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, что они принесли Украине и миру ", – отметил министр.

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