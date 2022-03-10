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Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт, - Резников

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Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт, - Резников
Министр обороны Алексей Резников уверяет, что военнообязанных неподготовленных граждан не будут забирать в армию и отправлять на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

"Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных Сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки.

Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Напротив. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством.

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В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение. Просто будьте в контакте с центром комплектования по месту фактического проживания. Это нужно не только для обороны, но и для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать", - сказал глава Минобороны.

Топ комментарии

  • Saskia Jansen
    * * *
    - Ало, поліція? Як можна отримати права на водіння танка?
    - Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить.
  • Мир Філ
    Для цього у ВАС був час з жовтня 2021 року, коли вам пропонували за методом ШВЕЙЦАРІЇ мілітаризувати усе повносправне патріотичне населення України та розпочати військові навчання та технічну підготовку усього населення котре могло володіти зброєю, а ви бавилися у ВІРУ - НЕ віру....!!!
    Усі були впевнені на 100% що москалі здійснять напад 23-25 грудня, але і наступні 2 місяця ви профукали і пробалаболили, а тепер як ці салаги починаєте оправдовуватися, що ви не знали та не сподівалися...!!!
  • Семен Шкаралупа
    Я чув, що цигани видають права на водіння танка та на стрілянину з зенітки... Але не впевнений...
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