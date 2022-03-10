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Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси, откуда оккупанты вылетают бомбить Украину, разбился летательный аппарат. ФОТО

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Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси разбился летательный аппарат.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут пользователи Telegram из Беларуси.

"Поступает информация, что сегодня в районе 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку.

Сообщают, что, по предварительной информации, в районе агломерации Кожан-Городок упал самолет или вертолет. В настоящее время идет поисковая операция. Поступает информация, что с аэродрома в Мачулищах вылетел в Лунинец вертолет МО РБ".

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Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси, откуда оккупанты вылетают бомбить Украину, разбился летательный аппарат 01

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  • Тетяна Тать
    ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ДЛЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
  • Перехватчик
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну шо там? зовете или шо?

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