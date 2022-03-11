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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидцы говорят, что обстреляли завод Петровского в Днепре. Это я о взрывах, которые наши горожане слышат последние полчаса. По их словам, прилетело три ракеты", - сообщил нардеп Максим Бужанский.

"По Луцку нанесли удар. В районе аэропорта 6 мощных взрывов. Виден дым", - информирует журналист Юрий Романенко.

В соцсети также появилось видео ракетного удара по Днепру.

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Топ комментарии

  • Сергей Середа
    *****, мы тебя достанем и в бункере
  • Super Gut
    О, максим бужанський. Це той виродок із зе-команли який так хотів щоб рашисти прийшли в Україну. Агов СБУ, чому ця тварюка ще не в тюрмі?
  • Bob Fayn
    Таракан в мацвабад втік..Колєньку виручати.По Луцьку 100 відсотково з території Білорусі били
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