Новости • Война

Войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру. На обувной фабрике вспыхнул пожар. Предварительно 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО

25 96343
Войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Днепропетровская область. 11 марта около 06:10 в Новокодакском районе г. Днепр нанесены три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное здание обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Nov
    Я же говорю, надо уничтожить жд поставки ракет в Беларуси
  • время
    Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
  • Сергей Николаевич bf2729b7
    Ой я сомневаюсь с НАТО, пока только много слов, а делом НАТО вмешиваться сильно не хочет. У меня впечатление что мы между НАТО и кацапам и разменная монета
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости